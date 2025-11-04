Plafón Adore
Ilumina tus actividades cotidianas con la luminario de techo Adore, cuyo diseño simple redondo queda bien con cualquier decoración. Alterna entre escenas de luz predeterminadas o regula las luces con el interruptor del regulador de intensidad. Conéctala al Hue Bridge para disfrutar del control inteligente.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Dimmer Switch Hue incluido
- Cromado
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Cromado
Material
Metal