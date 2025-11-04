Plafón sobrepuesto Cher
Establece la luz apropiada para cada actividad con la lámpara de techo semiempotrada Cher, la cual incluye escenas de luz predeterminadas en luz blanca cálida a fría. Funciona como una luz independiente o como parte de un sistema de iluminación smart con el Hue Bridge.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- LED integrado
- Negro
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético