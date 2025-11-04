Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White Apliqué para exteriores Inara

Apliqué para exteriores Inara

El farol de pared exterior Inara es una lámpara tradicional que ofrece las capacidades de iluminación inteligentes de Philips Hue. Conéctala a Hue Bridge y configura tus luces para encenderse cuando estés cerca de casa o para que simulen tu presencia de manera automática.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White
  • Se requiere Hue Bridge
  • Incluye foco LED E26
  • Luz blanca cálida (2700K)
  • Alimentación
  • Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Aluminio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro