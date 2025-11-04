Apliqué para exteriores Inara
El farol de pared exterior Inara es una lámpara tradicional que ofrece las capacidades de iluminación inteligentes de Philips Hue. Conéctala a Hue Bridge y configura tus luces para encenderse cuando estés cerca de casa o para que simulen tu presencia de manera automática.
Características destacadas del producto
- White
- Se requiere Hue Bridge
- Incluye foco LED E26
- Luz blanca cálida (2700K)
- Alimentación
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio