Apliqué para exteriores Lucca
Añade sofisticación a tu espacio con el farol de pared Lucca. Con un diseño moderno hecho con materiales resistentes al agua, esta lámpara inteligente para exteriores proporciona luz blanca de calidad en una lámpara durable. Conéctala a Hue Bridge para usar el control inteligente.
Características destacadas del producto
- White
- Se requiere Hue Bridge
- Incluye foco LED E26
- Luz blanca cálida (2700K)
- Alimentación
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio