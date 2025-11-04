A21 - Foco inteligente E26 - 100 W
Ilumina tus espacios más amplios con una luz inteligente brillante y colorida con estos dos focos inteligentes E26. Con un brillo equivalente a un foco tradicional de 100 W, estos focos pueden llenar de color salas de estar, cocinas y más.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Hasta 1521 lúmenes*
- Luz blanca y de color
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
67x133