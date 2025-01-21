Asistencia
A60 - Lámpara inteligente E26 - 1600

Lleva las ventajas de luz natural diurna a tu hogar con nuestro foco más inteligente hasta la fecha, rediseñado para incorporar la igualación de color de precisión Chromasync™ y la luz blanca de espectro completo. Consigue tu color o tono ideal de luz blanca, y personalízalo aún más con la atenuación ultrabaja, desde el brillo máximo hasta el 0,2%.

Características destacadas del producto

  • Hasta 1600 lúmenes
  • Luz de espectro completo (1000-20,000 K)
  • Regulable al 0.2 % de brillo
  • Color de precisión Chromasync™
  • Control mediante la aplicación o por voz
Controla las luces con tu voz*

Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.

Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores

Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.

Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría

Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.

Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge

Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.

*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo