Apliqué de pared Ascend
Conecte una lámpara de pared Philips Hue Ascend a su sistema Philips Hue y disfrute de la iluminación que se adapta al estado de ánimo y de una lámpara de escritorio en un blanco cálido. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más se necesite.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Incluye foco LED E12
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Cristal