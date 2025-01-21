Impermeable (IP44)

Esta luminaria de exterior Philips Hue está especialmente diseñada para usar en ambientes exteriores y se sometió rigurosamente a pruebas para asegurar su rendimiento. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua de cualquier dirección. Este producto es más común e ideal para el uso general al aire libre.