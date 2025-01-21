*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Apliqué para exteriores Appear
El luminario de pared Appear ofrece 16 millones de colores sutiles con una excelente salida de luz, dirigiendo los haces tanto arriba como abajo, creando un triángulo afilado con efecto reloj de arena sobre la pared de tu jardín delantero o trasero.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Alimentación
- Control inteligente con Bridge Hue*
Impermeable (IP44)
Esta luminaria de exterior Philips Hue está especialmente diseñada para usar en ambientes exteriores y se sometió rigurosamente a pruebas para asegurar su rendimiento. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua de cualquier dirección. Este producto es más común e ideal para el uso general al aire libre.
Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
Estos productos están hechos específicamente para su uso en exteriores. Usamos materiales de la más alta calidad para asegurar el mejor rendimiento a la intemperie y los usamos de manera inteligente para optimizar la radio frecuencia.
Requiere un puente Philips Hue
Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Relájate con la luz blanca de cálida a fría
Alarga tus noches con la iluminación exterior Philips Hue. Establece el ambiente ideal en el patio, balcón o porche y relájate. Desde la luz blanca cálida del sol de verano, hasta la luz de día fría de invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.
Decore su hogar con luz para las fiestas
La celebración festiva comienza aquí - ¡con iluminación inteligente! Usa tu iluminación Philips Hue para transformar tu hogar en una experiencia de celebración: rojos y verdes intensos para Navidad, tonalidades tenues para primavera, o incluso un violeta brillante para crear una atmósfera tenebrosa en tu hogar durante Halloween.
Llega a una casa llena de luz
Configure su Philips Hue app para que reconozca cuándo esté cerca de casa; antes de que salga del auto o llegue a la entrada, las luces inteligentes seleccionadas se encenderán automáticamente.
Formas únicas de luz arquitectónica
Crea un punto focal arquitectónico con luminarias de exterior que ofrecen efectos de luz definidos y triangulares sobre cualquier pared o superficie.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal