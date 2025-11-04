Bolardo Calla para exteriores
Solo enchúfala para disfrutar de los 16 millones de colores disponibles para embellecer aún más tu jardín o dale un uso más funcional e ilumina tus caminos. La unidad base Calla proporciona un punto de luz y todos los cables/suministro de energía que necesitas para comenzar.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Unidad de voltaje bajo: unidad base
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio