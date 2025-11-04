Asistencia
Calla Hue pedestal light, cylindrical shape, black finish, compact design, illuminated top section with pink light, visible panel.

Bolardo Calla para exteriores

Solo enchúfala para disfrutar de los 16 millones de colores disponibles para embellecer aún más tu jardín o dale un uso más funcional e ilumina tus caminos. La unidad base Calla proporciona un punto de luz y todos los cables/suministro de energía que necesitas para comenzar.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • LED integrado
  • Luz blanca y de color
  • Unidad de voltaje bajo: unidad base
  • Control inteligente con Bridge Hue*
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Aluminio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro