Colgante Beyond
Ilumina tu habitación con la luz perfecta para cualquier actividad con la luz colgante Philips Hue Beyond. Combina la comodidad de escenas de luz predeterminadas con un diseño estilizado. Conecta al puente Hue para desbloquear el control de iluminación inteligente y las características.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Cristal