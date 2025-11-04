Colgante Enchant
Da personalidad a tus espacios con la luz colgante Enchant, una luminaria delgada que brinda una gama de luz en tonos blancos fríos o cálidos para momentos de relajación o concentración, o personaliza el espacio según tu estado de ánimo con más de 16 millones de colores de luz. Conéctalo al Bridge Hue para un control inteligente y accede además a otras funciones.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Incluye foco LED E26
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal