Da personalidad a tus espacios con la luz colgante Enchant, una luminaria delgada que brinda una gama de luz en tonos blancos fríos o cálidos para momentos de relajación o concentración, o personaliza el espacio según tu estado de ánimo con más de 16 millones de colores de luz. Conéctalo al Bridge Hue para un control inteligente y accede además a otras funciones.