Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Colgante Enchant

Colgante Enchant

Da personalidad a tus espacios con la luz colgante Enchant, una luminaria delgada que brinda una gama de luz en tonos blancos fríos o cálidos para momentos de relajación o concentración, o personaliza el espacio según tu estado de ánimo con más de 16 millones de colores de luz. Conéctalo al Bridge Hue para un control inteligente y accede además a otras funciones.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Incluye foco LED E26
  • White
  • Control inteligente con Bridge Hue*
  • Contrólalas con la voz*
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro