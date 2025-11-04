Asistencia
Round recessed ceiling light with a white matte finish and a pink illuminated center, compact design, no visible switches or ports.

Empotrado 4 pulg.

Dale color a tu hogar con esta luz empotrada de 4 pulgadas. Con 16 millones de colores, esta luz le da a tu hogar una nueva personalidad. Contrólalo instantáneamente mediante Bluetooth en una habitación o conéctate al Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de características.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • LED integrado
  • Adaptador de toma de corriente E26 incluido
  • Control por Bluetooth vía aplicación
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro