Empotrado 5/6 pulg.
Dale color a tu hogar con esta luz empotrada de 5/6 pulgadas. Con 16 millones de colores, esta luz le da a tu hogar una nueva personalidad. Contrólalo instantáneamente mediante Bluetooth en una habitación o conéctate al Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de características.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- LED integrado
- Adaptador de toma de corriente E26 incluido
- Control por Bluetooth vía aplicación
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal