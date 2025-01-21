Essential A19 - Foco inteligente E26 - 800 lm - 8,8W - Paquete de 4
Adéntrate en el mundo de la iluminación inteligente con este foco Philips Hue Essential, con color y luz blanca personalizable que puedes ajustar fácilmente de cálido y acogedor a frío luz blanca. Crea el ambiente perfecto con una atenuación suave, millones de colores y una biblioteca de escenas de luz diseñadas por nuestros expertos, ¡o crea las tuyas! Compatible con todos los productos Philips Hue.
Características destacadas del producto
- Hasta 800 lúmenes
- Blanca de cálida a fría (2200-6500 K)
- Regulable al 2 % de brillo
- Essential color
- Control mediante la aplicación o por voz
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Características de la fuente de luz
Regulable
Sí