Foco individual E26
Agrega color a cualquier habitación con un solo foco inteligente, que no solo ofrece una variedad de tonos de luz blanca fría a cálida pero también 16 millones de colores. Conéctalo al puente Hue para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 1x foco E26
- Luz blanca y de color
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x109