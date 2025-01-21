*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
GU10 - Foco inteligente
Con millones de tonos de luz blanca y de colores, este foco LED inteligente GU10 crea la atmósfera perfecta en cualquier habitación de tu hogar de forma instantánea.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Luz blanca y de color
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Configura las combinaciones de luz ideales para tus actividades diarias
Haz que tu día sea más fácil y placentero con las cuatro combinaciones de luz predeterminadas diseñadas especialmente para realizar tus labores cotidianas: Energize, Concentrate, Read y Relax. Las dos escenas de tonos fríos, Energize y Concentrate, te ayudan a ponerte en movimiento por las mañanas y a mantenerte enfocado, y las dos escenas más cálidas, Read y Relax, ayudan a propiciar un momento de lectura en comodidad o a calmar una mente atareada.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x58