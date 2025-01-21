Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

Con una amplia zona de iluminación y sorprendentemente diseño compacto, el Play wall washer es lo último para mejorar el televisor. La tecnología ColorCast y un elegante diseño en aluminio lo convierten en el acento de color perfecto para tu cine en casa (o en cualquier otro lugar).

Características destacadas del producto

  • ColorCast Technology
  • 1035 lúmenes
  • Altura × ancho: 15.7 × 9.1 cm (6.2 × 3.6 pulgadas)
  • Negro mate
  • Aluminio
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Controla las luces con la voz

Controla las luces con la voz

Cuando te conectes con el Hue Bridge, puedes sincronizar las luces con Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant y controlar las luces solo con la voz. Comandos de voz simples encienden y apagan las luces, las atenúan o abrillantan y hasta establecen una escena de luz.

Personaliza los ajustes en la aplicación

Personaliza los ajustes en la aplicación

Personaliza tu experiencia multimedia de entretenimiento. Usa la aplicación para cambiar la configuración de luz como el brillo y la velocidad de los efectos y define los ajustes de inicio.

Contrólalo a tu manera

Contrólalo a tu manera

Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la Philips Hue app, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia total de Philips Hue. Philips Hue funciona incluso con Amazon Alexa, Apple Homekit y el Asistente de Google Home, para que puedas controlar las luces con tu voz.

Agrega interruptores inteligentes, sensores y más

Agrega interruptores inteligentes, sensores y más

Optimiza tu sistema de iluminación inteligente Hue con varios accesorios, incluyendo los interruptores de regulador de intensidad inteligentes y sensores de movimiento. Conecta hasta 12 accesorios en un puente Hue y automatiza por completo tu hogar.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Compatibilidades

Otro