Hue Play wall washer
Con una amplia zona de iluminación y sorprendentemente diseño compacto, el Play wall washer es lo último para mejorar el televisor. La tecnología ColorCast y un elegante diseño en aluminio lo convierten en el acento de color perfecto para tu cine en casa (o en cualquier otro lugar).
Características destacadas del producto
- ColorCast Technology
- 1035 lúmenes
- Altura × ancho: 15.7 × 9.1 cm (6.2 × 3.6 pulgadas)
- Negro mate
- Aluminio
Controla las luces con la voz
Cuando te conectes con el Hue Bridge, puedes sincronizar las luces con Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant y controlar las luces solo con la voz. Comandos de voz simples encienden y apagan las luces, las atenúan o abrillantan y hasta establecen una escena de luz.
Personaliza los ajustes en la aplicación
Personaliza tu experiencia multimedia de entretenimiento. Usa la aplicación para cambiar la configuración de luz como el brillo y la velocidad de los efectos y define los ajustes de inicio.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la Philips Hue app, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia total de Philips Hue. Philips Hue funciona incluso con Amazon Alexa, Apple Homekit y el Asistente de Google Home, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Agrega interruptores inteligentes, sensores y más
Optimiza tu sistema de iluminación inteligente Hue con varios accesorios, incluyendo los interruptores de regulador de intensidad inteligentes y sensores de movimiento. Conecta hasta 12 accesorios en un puente Hue y automatiza por completo tu hogar.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético