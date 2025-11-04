Asistencia
A set of smart light bulbs emitting yellow, blue, and green light, shown next to a smart lighting hub on a white background.

Kit de inicio: 3 focos inteligentes E26 (60 W)

Con Philips Hue White and Color Ambiance, puedes transformar tu iluminación en una experiencia extraordinaria. La iluminación conectada para el hogar ofrece una iluminación de color que se puede sincronizar con la música, el televisor y los juegos para lograr efectos inmersivos. Tan brillante como un foco de 60 W.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Hasta 800 lúmenes*
  • 3x E26
  • Hue Bridge incluido
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62x109

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro