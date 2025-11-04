Kit de inicio: 3 focos inteligentes E26 (60 W)
Con Philips Hue White and Color Ambiance, puedes transformar tu iluminación en una experiencia extraordinaria. La iluminación conectada para el hogar ofrece una iluminación de color que se puede sincronizar con la música, el televisor y los juegos para lograr efectos inmersivos. Tan brillante como un foco de 60 W.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Hasta 800 lúmenes*
- 3x E26
- Hue Bridge incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x109