Kit de inicio: 4 focos inteligentes E26 (60 W)
Agrega color a tu ambiente en cualquier habitación con el kit básico Philips Hue While and Color Ambiance. Conéctalo al Bridge Hue incluido para aprovechar la lista infinita de funciones. Contrólalo mediante la app o la voz. Tan brillante como un foco de 60 W.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Hasta 800 lúmenes*
- Luz blanca y de color
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Bridge Hue incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112