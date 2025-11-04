Kit de inicio E26
Agrega color ambiental a cada área con el kit básico de ambientación Philips Hue White y de color. El kit incluye cuatro focos inteligentes de color E26 y un puente Hue, el cual brinda control total de las luces, acceso a la aplicación Hue y un sinfín de características.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- 4x foco E26
- Luz blanca y de color
- Bridge Hue incluido
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112