Asistencia
A set of smart light bulbs with pink illumination, shown alongside a smart hub and switch, all featuring a matching design.

Kit de inicio E26

Agrega color ambiental a cualquier habitación con el kit básico de focos para ambientación Philips Hue White y de color. Conéctalo al Bridge Hue incluido para aprovechar la lista infinita de funciones. Contróla mediante la app, voz o el botón incluido.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Luz blanca y de color
  • Bridge Hue incluido
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Botón inteligente incluido
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62x112

Diseño y acabado

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

La luz

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro