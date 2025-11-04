Kit de inicio E26
Agrega color ambiental a cualquier habitación con el kit básico de focos para ambientación Philips Hue White y de color. Conéctalo al Bridge Hue incluido para aprovechar la lista infinita de funciones. Contróla mediante la app, voz o el botón incluido.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Luz blanca y de color
- Bridge Hue incluido
- Control mediante aplicación o voz*
- Botón inteligente incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112