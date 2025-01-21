Lámpara de pared de exterior Impress
Con un sistema de instalación fácil que solo requiere dos manos, puedes cablear esta lámpara de pared fuera de tu casa para crear una impresionante exhibición de color. Elige tonos de luz blanca o color con un toque en la aplicación Hue.
Características destacadas del producto
- Luz blanca y de color
- Acabado negro mate
Requiere un puente Philips Hue
Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.
Aluminio de alta calidad y cristal templado
Estos productos están hechos específicamente para su uso en exteriores. Usamos aluminio de alta calidad y cristal templado para asegurar el mejor rendimiento en condiciones de exteriores. Así como para el uso de materiales para optimizar la radio frecuencia.
Alta emisión de luz
Esta lámpara Philips Hue te proporciona suficiente flujo de luz para iluminar el jardín cómodamente. Usa esta lámpara Philips Hue para iluminar tus entradas, crear más atmósferas y elevar la apariencia de tus exteriores al configurar una escena especial para cada momento.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Relájate con la luz blanca de cálida a fría
Alarga tus noches con la iluminación exterior Philips Hue. Establece el ambiente ideal en el patio, balcón o porche y relájate. Desde la luz blanca cálida del sol de verano, hasta la luz de día fría de invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.
Luz especial para ocasiones especiales
La celebración festiva comienza aquí - ¡con iluminación inteligente! Usa tu iluminación Philips Hue para transformar tu hogar en una experiencia de celebración: rojos y verdes intensos para Navidad, tonalidades tenues para primavera, o incluso un violeta brillante para crear una atmósfera tenebrosa en tu hogar durante Halloween.
Embellece tu jardín con iluminación exterior
Dale a tu jardín la oportunidad de brillar tanto como el interior de tu hogar. Más de 16 millones de colores y 50,000 tonos de luz blanca fría y cálida te permiten decorar tu exterior como si fuera un interior, puedes iluminar el camino o iluminar con Mini reflector tu parte favorita del patio.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio
Cristal