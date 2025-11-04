Lightstrip Plus paquete de 80 pulg. + 40 pulg.
Agrega LightStrip Plus a tu sistema Philips Hue y crea una experiencia envolvente debajo de bares o gabinetes y detrás de sistemas de entretenimiento. Lightstrip Plus te ofrece la flexibilidad de pliegues, cortes y extensiones para la aplicación que desees.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- Tira de luz de 1 x 80 pulg. + 1 x 40 pulg.
- 1x unidad de fuente de alimentación
- 1x conector para esquina incluido
- Luz blanca y de color
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Multicolor
Color(es)
multi
Material
Silicona