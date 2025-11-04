Luces string Festavia
Con 250 LED mini inteligentes a lo largo de un cable de 20 metros, las luces string Festavia son la decoración perfecta dentro de su hogar. Crea un degradado de color a lo largo de toda la cuerda o usa un color para crear una apariencia más tradicional.
Características destacadas del producto
- 250 LED de color inteligentes
- Cable de 65 pies
- Cable negro
- Incluye fuente de alimentación
- Para uso en interiores únicamente
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético