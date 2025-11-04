Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Luces string Festavia

Luces string Festavia

Con 250 LED mini inteligentes a lo largo de un cable de 20 metros, las luces string Festavia son la decoración perfecta dentro de su hogar. Crea un degradado de color a lo largo de toda la cuerda o usa un color para crear una apariencia más tradicional.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • 250 LED de color inteligentes
  • Cable de 65 pies
  • Cable negro
  • Incluye fuente de alimentación
  • Para uso en interiores únicamente
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    sintético

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Guirnalda/tira de luz

Dimensiones y peso del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro