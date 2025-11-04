Luces string Festavia
Con 100 mini LED inteligentes a lo largo de un cable de 8 metros, las luces string Festavia son la decoración perfecta para interiores y exteriores. Crea un degradado de color a lo largo de toda la guirnalda, configura un efecto de brillo o prisma, o usa un tono de blanco o color para crear un estilo más tradicional.
Características destacadas del producto
- 100 LED de color inteligentes
- Cable de 26.2 pies
- Cable negro
- Incluye fuente de alimentación
- Interior y exterior
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético