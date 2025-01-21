*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Luminaria de mesa Hue Go
Lleva luz inteligente a donde quieras con esta luminaria inteligente portátil en color blanco. Clasificada para uso en exteriores y con un agarre de silicona verde salvia, es fácil de llevar donde más se necesita luz, como adentro para leer o afuera para cenar.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Compatible con Bluetooth y Bridge Hue
- Sistema de batería inteligente
- Luz blanca y de color
- 370 lúmenes
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la Philips Hue app, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia total de Philips Hue. Philips Hue funciona incluso con Amazon Alexa, Apple Homekit y el Asistente de Google Home, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Una luz inteligente portable de verdad
La luminaria de mesa portátil Go realmente puede ir a donde quieras, gracias a su batería recargable. Lleva esta lámpara contigo donde necesites luz colorida, como en el interior para leer o al aire libre para iluminar tu próxima barbacoa al aire libre. Obtén hasta 48 horas de luz con una sola carga, y luego llévala adentro para cargarla en la base de carga incluida.
Control en el producto
Cambia la configuración de la luz directamente con el botón de la propia luz. Recorre las escenas de luces especiales, como Sunday Coffee y Enchanted Forest, presionando el botón. Presiona dos veces y mantén presionada la segunda vez para alternar entre los colores.
Efectos de iluminación naturales y dinámicos
Realza el ambiente de los momentos especiales con una luz que tiene vida. Usa efectos de luz dinámicos, como Cozy Candle (Vela acogedora), Sunday Coffee (Café de domingo), Meditation (Meditación), Enchanted Forest (Bosque encantado) y Night Adventure (Aventura nocturna), para crear el ambiente perfecto en cualquier situación.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal