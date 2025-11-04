Crea el ambiente ideal para cualquier habitación de tu casa con la elegante luminaria Philips Hue Iris de color blanco. Con una luz que así como puede llenar tus paredes de color, la luminaria Iris también ofrece una suave retroiluminación con un toque sofisticado y único. Agrega un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente.