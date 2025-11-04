Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Luminaria de mesa Iris

Luminaria de mesa Iris

Crea el ambiente ideal para cualquier habitación de tu casa con la elegante luminaria Philips Hue Iris de color blanco. Con una luz que así como puede llenar tus paredes de color, la luminaria Iris también ofrece una suave retroiluminación con un toque sofisticado y único. Agrega un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • LED integrado
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    sintético

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro