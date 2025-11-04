Luminaria portátil Go
Lleva la luz inteligente contigo con el Hue Go portable. Desde una divertida chispa de color a un centro de mesa que define el ambiente, el Hue Go hace que configurar la luz perfecta sea fácil y divertido. Conéctala al puente Hue para usar el control inteligente.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Luz portátil
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético