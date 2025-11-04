Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Luminaria portátil Go

Luminaria portátil Go

Lleva la luz inteligente contigo con el Hue Go portable. Desde una divertida chispa de color a un centro de mesa que define el ambiente, el Hue Go hace que configurar la luz perfecta sea fácil y divertido. Conéctala al puente Hue para usar el control inteligente.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Luz portátil
  • White
  • Control inteligente con Bridge Hue*
  • Contrólalas con la voz*
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro