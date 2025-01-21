Luz empotrable de formato delgado de 15 centímetros
Aporta color a tu hogar con esta luz empotrable de formato delgado de 15 cm. Con un diseño sin cilindro y un perfil fino, la luz empotrable de formato delgado se instala con facilidad en cualquier techo. Con 16 millones de colores, esta luz puede darle una nueva personalidad a tu hogar.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Regulable inmediatamente
- Compatible con Bluetooth y Bridge Hue
- Bajo consumo de energía | A+
- White Ambiance y 16 millones de colores
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Configura las combinaciones de luz ideales para tus actividades diarias
Haz que tu día sea más fácil y placentero con las cuatro combinaciones de luz predeterminadas diseñadas especialmente para realizar tus labores cotidianas: Energize, Concentrate, Read y Relax. Las dos escenas de tonos fríos, Energize y Concentrate, te ayudan a ponerte en movimiento por las mañanas y a mantenerte enfocado, y las dos escenas más cálidas, Read y Relax, ayudan a propiciar un momento de lectura en comodidad o a calmar una mente atareada.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Controla las luces con tu voz*
Activa la asistencia de manos libres en cualquier habitación con las luces inteligentes activadas por voz Bluetooth. Simplemente empareja tus luces Hue con cualquier dispositivo compatible con Amazon Echo o Google Home para disfrutar de la comodidad de manejar tus luces inteligentes con solo usar tu voz.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Usa millones de colores de luz para transformar cualquier habitación de tu hogar, y crea una atmósfera única en un instante. Con solo tocar un botón, puedes transformar tu sala de estar con un brillo rosa o iluminar toda tu casa con colores vibrantes para convertir cualquier noche en casa en una fiesta personalizada.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal
sintético