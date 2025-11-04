Luz individual GU10
Ilumina con color tu hogar con este foco reflector GU10. Con 16 millones de colores para elegir, esta luz le puede dar a tu casa una nueva personalidad. Conéctalo al puente de Hue para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 1x luz GU10
- Luz blanca y de color
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x71