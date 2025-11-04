Luz individual PAR16
Prepara tu hogar para una fiesta o transforma tu sala en un cine para un maratón cinematográfico nocturno. Este foco reflector tiene 16 millones de colores de luz. Conéctalo al puente Hue para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 1x luz PAR16
- Luz blanca y de color
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x58x50