Conecta 3 barras de luz Hue Play con 1 enchufe

Hue Play no va a causar más enredos entre todos los cables detrás de su TV ni va a acaparar todos los enchufes. Puede conectar las barras de luz inteligente Hue Plan a la misma unidad de alimentación, lo que permite dejar un espacio más que suficiente para todos los demás dispositivos.