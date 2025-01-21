Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Paquete de extensión de barra de luz Play

Paquete de extensión de barra de luz Play

Amplía tu configuración de la barra de luz Play con su paquete de extensión en blanco, que incluye 1 extensión de barra de luz. Fuente de alimentación no incluida.

Características destacadas del producto

  • Vida útil de más de 10 años
  • Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
  • Se requiere un Bridge Philips Hue
  • Bajo consumo de energía | A+
  • Luz blanca y de color
Decora con luces inteligentes de ambiente

Transforma la atmósfera de tu hogar con solo un botón. Usa más de 16 millones de colores y 50,000 tonalidades de luz blanca cálida a fría para crear momentos especiales, establecer el ambiente para una fiesta o simplemente relajarte al final del día.

Aumenta tu entretenimiento con iluminación inteligente

Sumérgete en una película, juego o música con la magia de la luz. Con millones de colores para escoger y un sinnúmero de opciones de iluminación, puedes convertir cualquier sala en un cine privado, ¡Solo necesitas las palomitas!

Despliega Hue Play a tu manera

La barra de luz Philips Hue Play se puede colgar en una pared o en la TV, colocarla horizontal sobre cualquier superficie o pararla vertical. Una luz versátil inteligente, es la pieza de acento perfecta para cualquier sala.

Móntala detrás de tu televisión

Monta la barra de luz inteligente Philips Hue Play detrás de tu pantalla usando los broches y la cinta adhesiva incluidos para crear al instante un hermoso trasfondo en el color que elijas.

Conecta 3 barras de luz Hue Play con 1 enchufe

Hue Play no va a causar más enredos entre todos los cables detrás de su TV ni va a acaparar todos los enchufes. Puede conectar las barras de luz inteligente Hue Plan a la misma unidad de alimentación, lo que permite dejar un espacio más que suficiente para todos los demás dispositivos.

Conéctalo al puente Hue para un control de iluminación inteligente completo

Este producto requiere una conexión al puente Hue para desbloquear el control inteligente completo y las características. Controla las luces con la Philips Hue app, configura temporizadores, rutinas, agrega y elimina luces y más. *El puente Hue se vende por separado

Especificaciones

Diseño y acabado

Color

Hue White

Material

sintético

Duración

Vida útil nominal

25,000

Características/accesorios adicionales incluidos

Baterías incluidas

No

Regulable con interruptor y la Hue app

LED integrado

Adaptador de corriente incluido

No

Tipo de enchufe

No plug

Características de la luz

Temperatura de color

2000-6500 K

Varios

Especialmente diseñado para

Sala

Habitación

Estilo

Moderno

Tipo

Barra de luz

EyeComfort

Dimensiones y peso del producto

Peso neto

0.617 lb

Longitud del cable

2,000

Altura total

35.6 mm

Longitud total

254 mm

Ancho total

4.3 mm

Servicio

Garantía

2 años

Especificaciones técnicas

Emisión de lúmenes a 4000 K

500 lm

Fuente de iluminación equivalente a una luz tradicional de

42

Emisión de lúmenes total de la luminaria

500 lm

Color de la luz

Hue White & Color Ambiance 2.000-6.500

Alimentación

24 V

Potencia en vatios de la luz incluida

6.6 W

Código IP

IP20 | Protección para los dedos

Clase de protección

Clase III: tensión extrabaja de seguridad

Emisión de lúmenes a 2700 K

490 lm

Compatibilidades

Compatible con la función de efectos

Yes

Philips Hue App

Android 10.0 y superior

iOS 16 o posterior

Wi-Fi

Works without Wi-Fi

Período de asistencia definido

Minimum of 48 months after introduction date

Cantidad máx. de accesorios

12 (with Hue Bridge)

Protocolo de comunicación

Bluetooth

Zigbee

Otro

Manual de usuario

User Manual

Eliminación del producto

Al final de la vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas de tu país y no lo deseches con la basura doméstica habitual. La eliminación correcta del producto ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Desmantelamiento

No hay información de desmantelamiento disponible

*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo