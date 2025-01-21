*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Paquete de extensión de barra de luz Play
Amplía tu configuración de la barra de luz Play con su paquete de extensión en blanco, que incluye 1 extensión de barra de luz. Fuente de alimentación no incluida.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
- Se requiere un Bridge Philips Hue
- Bajo consumo de energía | A+
- Luz blanca y de color
Decora con luces inteligentes de ambiente
Transforma la atmósfera de tu hogar con solo un botón. Usa más de 16 millones de colores y 50,000 tonalidades de luz blanca cálida a fría para crear momentos especiales, establecer el ambiente para una fiesta o simplemente relajarte al final del día.
Aumenta tu entretenimiento con iluminación inteligente
Sumérgete en una película, juego o música con la magia de la luz. Con millones de colores para escoger y un sinnúmero de opciones de iluminación, puedes convertir cualquier sala en un cine privado, ¡Solo necesitas las palomitas!
Despliega Hue Play a tu manera
La barra de luz Philips Hue Play se puede colgar en una pared o en la TV, colocarla horizontal sobre cualquier superficie o pararla vertical. Una luz versátil inteligente, es la pieza de acento perfecta para cualquier sala.
Móntala detrás de tu televisión
Monta la barra de luz inteligente Philips Hue Play detrás de tu pantalla usando los broches y la cinta adhesiva incluidos para crear al instante un hermoso trasfondo en el color que elijas.
Conecta 3 barras de luz Hue Play con 1 enchufe
Hue Play no va a causar más enredos entre todos los cables detrás de su TV ni va a acaparar todos los enchufes. Puede conectar las barras de luz inteligente Hue Plan a la misma unidad de alimentación, lo que permite dejar un espacio más que suficiente para todos los demás dispositivos.
Conéctalo al puente Hue para un control de iluminación inteligente completo
Este producto requiere una conexión al puente Hue para desbloquear el control inteligente completo y las características. Controla las luces con la Philips Hue app, configura temporizadores, rutinas, agrega y elimina luces y más. *El puente Hue se vende por separado
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético
Duración
Vida útil nominal
25,000
Características/accesorios adicionales incluidos
Baterías incluidas
No
Regulable con interruptor y la Hue app
Sí
LED integrado
Sí
Adaptador de corriente incluido
No
Tipo de enchufe
No plug
Características de la luz
Temperatura de color
2000-6500 K
Varios
Especialmente diseñado para
Sala
Habitación
Estilo
Moderno
Tipo
Barra de luz
EyeComfort
Sí
Dimensiones y peso del producto
Peso neto
0.617 lb
Longitud del cable
2,000
Altura total
35.6 mm
Longitud total
254 mm
Ancho total
4.3 mm
Servicio
Garantía
2 años
Especificaciones técnicas
Emisión de lúmenes a 4000 K
500 lm
Fuente de iluminación equivalente a una luz tradicional de
42
Emisión de lúmenes total de la luminaria
500 lm
Color de la luz
Hue White & Color Ambiance 2.000-6.500
Alimentación
24 V
Potencia en vatios de la luz incluida
6.6 W
Código IP
IP20 | Protección para los dedos
Clase de protección
Clase III: tensión extrabaja de seguridad
Emisión de lúmenes a 2700 K
490 lm
Compatibilidades
Compatible con la función de efectos
Yes
Philips Hue App
Android 10.0 y superior
iOS 16 o posterior
Wi-Fi
Works without Wi-Fi
Período de asistencia definido
Minimum of 48 months after introduction date
Cantidad máx. de accesorios
12 (with Hue Bridge)
Protocolo de comunicación
Bluetooth
Zigbee
Otro
Manual de usuario
Eliminación del producto
Al final de la vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas de tu país y no lo deseches con la basura doméstica habitual. La eliminación correcta del producto ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Desmantelamiento
No hay información de desmantelamiento disponible