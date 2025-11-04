Paquete doble de barra de luz Play
Con el doble de diversión en un solo paquete, las barras de luz Hue Play en blanco te brindan oportunidades ilimitadas para crear el ambiente ideal. Usa los soportes incluidos para colocarlas verticales, colócalas planas o móntalas detrás de la televisión.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
- Se requiere un Bridge Philips Hue
- Bajo consumo de energía | A+
- Luz blanca y de color
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético