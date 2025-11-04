Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Paquete doble de barra de luz Play

Paquete doble de barra de luz Play

Con el doble de diversión en un solo paquete, las barras de luz Hue Play en blanco te brindan oportunidades ilimitadas para crear el ambiente ideal. Usa los soportes incluidos para colocarlas verticales, colócalas planas o móntalas detrás de la televisión.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • Vida útil de más de 10 años
  • Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
  • Se requiere un Bridge Philips Hue
  • Bajo consumo de energía | A+
  • Luz blanca y de color
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro