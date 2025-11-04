Pedestal de exterior Econic
Solo enchúfala para disfrutar luz difusa en todas direcciones con el poste de luz de bajo voltaje Econic. Un luminario de exterior negro y sofisticado que cuenta con un efecto de luz hermoso,brindando una luz blanca cálida o fría o 16 millones de colores. La unidad base proporciona 1 poste y todos los cables/fuente de alimentación que necesitas para comenzar.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Unidad de voltaje bajo: unidad base
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Cristal