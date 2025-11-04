Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Pedestal de exterior Econic

Pedestal de exterior Econic

Solo enchúfala para disfrutar luz difusa en todas direcciones con el poste de luz de bajo voltaje Econic. Un luminario de exterior negro y sofisticado que cuenta con un efecto de luz hermoso,brindando una luz blanca cálida o fría o 16 millones de colores. La unidad base proporciona 1 poste y todos los cables/fuente de alimentación que necesitas para comenzar.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • LED integrado
  • Luz blanca y de color
  • Unidad de voltaje bajo: unidad base
  • Control inteligente con Bridge Hue*
