Plafón Beyond
Crea el ambiente con luz de color con la lámpara de mesa Beyond, que no solo ofrece 16 millones de colores pero también luz blanca fría o cálida en una sola lámpara. Conéctala al puente Hue para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Cristal