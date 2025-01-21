Plafón empotrado adaptado 5 o 6 pulg.
Aporta color a tu hogar con este empotrable de 5/6 de pulgada. Con 16 millones de colores, esta luz le da una nueva personalidad a tu hogar. Controla instantáneamente a través de Bluetooth en una habitación o conéctate a un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de funciones.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Regulable inmediatamente
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Bajo consumo de energía | A+
- White Ambiance y 16 millones de colores
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca de cálida a fría
Estas lámparas y luminárias empotrables ofrecen distintos tonos de luz blanca de cálida a fría. Con una regulación completa de luces nocturnas de brillante a baja intensidad, puedes personalizar tus luces con el tono ideal y el brillo de luz acorde a tus necesidades diarias.
Configura las combinaciones de luz ideales para tus actividades diarias
Haz que tu día sea más fácil y placentero con las cuatro combinaciones de luz predeterminadas diseñadas especialmente para realizar tus labores cotidianas: Energize, Concentrate, Read y Relax. Las dos escenas de tonos fríos, Energize y Concentrate, te ayudan a ponerte en movimiento por las mañanas y a mantenerte enfocado, y las dos escenas más cálidas, Read y Relax, ayudan a propiciar un momento de lectura en comodidad o a calmar una mente atareada.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de empezar a utilizar la iluminación inteligente. Crea el ambiente al instante con las luces LED habilitadas para Bluetooth y la aplicación Hue Bluetooth, que te permite controlar hasta 10 luces en una habitación.
Controla las luces con tu voz*
Activa la asistencia de manos libres en cualquier habitación con las luces inteligentes activadas por voz Bluetooth. Simplemente empareja tus luces Hue con cualquier dispositivo compatible con Amazon Echo o Google Home para disfrutar de la comodidad de manejar tus luces inteligentes con solo usar tu voz.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal