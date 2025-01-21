Contrólalo a tu manera

Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.