Proyector lineal de exterior Amarant
Proyecta en grandes extensiones de tus espacios exteriores, como en vallas, paredes y cercos, con luz blanca y de color. El reflector lineal Amarant, parte del sistema LowVolt, se conecta a una unidad de fuente de alimentación Philips Hue e, incluso, puede conectarse a otro para crear una pared de luz continua. No incluye la unidad de fuente de alimentación.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
- Se requiere un Bridge Philips Hue
- Luz blanca y de color
- 1.400 lúmenes
Conecta varias luces
Gracias a su diseño LowVolt, el Amarant se conecta a una sola unidad de fuente de alimentación. Una vez que tienes uno configurado, puedes conectar varios reflectores lineales al primero y así crear una cadena de luces.
Una estela de luces coloridas
Un escudo de metal incorporado dirige la luz hacia arriba y hacia afuera, de modo de crear una difusión de luz uniforme en superficies de gran tamaño (y eliminar el brillo extremo). El Amarant funciona mejor en paredes grandes, vallas o cercos que ocupan un área extensa en el jardín.
Fácil de instalar y ampliar
Ilumina los caminitos oscuros, crea focos de atención en tu paisaje o un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mimo, usando las luces de mini reflectores Hue o bolardos. Los productos funcionan con bajo voltaje, son seguros de usar y fáciles de instalar. No más complejidad para iluminar los exteriores: crea y extiende tu iluminación como gustes.
Requiere un puente Philips Hue
Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Pinta tus exteriores con 16 millones de colores
Con la iluminación exterior de Philips Hue la magia que puedes agregar no tiene límites. Juega con 16 millones de colores y todos los tonos de luz blanca para crear el efecto que quieras. Resalta objetos, árboles y caminos para que tu espacio sobresalga. Usa la aplicación Hue para guardar tus configuraciones de luz favoritas y apágalas cuando quieras con el toque de un dedo.
Luz especial para ocasiones especiales
La celebración festiva comienza aquí - ¡con iluminación inteligente! Usa tu iluminación Philips Hue para transformar tu hogar en una experiencia de celebración: rojos y verdes intensos para Navidad, tonalidades tenues para primavera, o incluso un violeta brillante para crear una atmósfera tenebrosa en tu hogar durante Halloween.
Lámpara empotrable impermeable exterior
La lámpara empotrable inteligente está diseñada especialmente para su uso exterior y ha pasado por rigurosas pruebas para asegurar su rendimiento. Calificación de Ubicación mojada UL. Esto significa que el producto es adecuado para uso en lugares mojados.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético