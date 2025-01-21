*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Reflector de exterior Lily XL
Proyector de exterior LilyXL ofrece una luz más extensa y potente. Usa la visera desmontable para lograr un efecto de luz direccional, ya sea con luz blanca cálida o fría o con 16 millones de colores.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Unidad de bajo voltaje: extensión
- Control inteligente con Bridge Hue*
Fácil de instalar y ampliar
Ilumina los caminitos oscuros, crea focos de atención en tu paisaje o un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mimo, usando las luces de mini reflectores Hue o bolardos. Los productos funcionan con bajo voltaje, son seguros de usar y fáciles de instalar. No más complejidad para iluminar los exteriores: crea y extiende tu iluminación como gustes.
Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
Estos productos están hechos específicamente para su uso en exteriores. Usamos materiales de la más alta calidad para asegurar el mejor rendimiento a la intemperie y los usamos de manera inteligente para optimizar la radio frecuencia.
Requiere un puente Philips Hue
Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlar las luces desde un smartphone o una tablet con la Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el interruptor de regulación de intensidad interior de Philips Hue para las funciones de encendido/apagado y regulación.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la aplicación de Philips Hue, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia completa de Philips Hue. Philips Hue incluso funciona con Alexa de Amazon, Apple Homekit y el Asistente de Google, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Pinta tus exteriores con 16 millones de colores
Con la iluminación exterior de Philips Hue la magia que puedes agregar no tiene límites. Juega con 16 millones de colores y todos los tonos de luz blanca para crear el efecto que quieras. Resalta objetos, árboles y caminos para que tu espacio sobresalga. Usa la aplicación Hue para guardar tus configuraciones de luz favoritas y apágalas cuando quieras con el toque de un dedo.
Luz especial para ocasiones especiales
La celebración festiva comienza aquí - ¡con iluminación inteligente! Usa tu iluminación Philips Hue para transformar tu hogar en una experiencia de celebración: rojos y verdes intensos para Navidad, tonalidades tenues para primavera, o incluso un violeta brillante para crear una atmósfera tenebrosa en tu hogar durante Halloween.
Lámpara empotrable impermeable exterior
La lámpara empotrable inteligente está diseñada especialmente para su uso exterior y ha pasado por rigurosas pruebas para asegurar su rendimiento. Calificación de Ubicación mojada UL. Esto significa que el producto es adecuado para uso en lugares mojados.
Poderosos focos para exteriores
Destaca las características más importantes de tu jardín, ya sea un árbol, una estatua o una fuente de agua, y conviértelas en el centro de atención con iluminación de exterior inteligente de colores.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio