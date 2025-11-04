Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Reflector para exterior Lily

Reflector para exterior Lily

Este pack de 3 proyectores Lily te permite resaltar tus espacios exteriores favoritos, crear sombras interesantes y mucho más. Simplemente usa la fuente de alimentación de bajo voltaje incluida para conectar los proyectores de exterior inteligentes a cualquier toma de corriente de pared estándar e ilumina tu jardín con millones de tonos de luz blanca o de colores. 

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • LED integrado
  • Luz blanca y de color
  • Unidad de voltaje bajo: unidad base
  • Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones

