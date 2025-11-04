Reflector para exterior Lily
Este pack de 3 proyectores Lily te permite resaltar tus espacios exteriores favoritos, crear sombras interesantes y mucho más. Simplemente usa la fuente de alimentación de bajo voltaje incluida para conectar los proyectores de exterior inteligentes a cualquier toma de corriente de pared estándar e ilumina tu jardín con millones de tonos de luz blanca o de colores.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Unidad de voltaje bajo: unidad base
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio