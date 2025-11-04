Reflector para exterior Lily
Con esta extensión, amplía la configuración de proyectores de exterior inteligentes Philips Hue Lily que ya tienes. Simplemente conecta los proyectores de exterior Lily a cualquier toma de corriente de pared estándar e ilumina tu jardín con millones de tonos de luz blanca o de colores. Fuente de alimentación no incluida.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca y de color
- Unidad de bajo voltaje: extensión
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio