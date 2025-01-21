Obtén funciones de iluminación inteligente superpotenciadas con el Hue Bridge Pro. Está equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones impulsadas por IA, por lo que es más rápido y fuerte que nunca. Añade color a tu ambiente en cualquier habitación con las bombillas con capacidad de color incluidas y un control práctico con el botón incluido.