Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Starter kit: 3bombillas E26+Hue Smart Button+Bridge Pro

Starter kit: 3 bombillas E26 + Hue Smart Button + Bridge Pro

Obtén funciones de iluminación inteligente superpotenciadas con el Hue Bridge Pro. Está equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones impulsadas por IA, por lo que es más rápido y fuerte que nunca. Añade color a tu ambiente en cualquier habitación con las bombillas con capacidad de color incluidas y un control práctico con el botón incluido.

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Características destacadas del producto

  • Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
  • Usa las luces como sensores de movimiento con MotionAware™
  • Desbloquea la iluminación envolvente de Hue Sync y la integración de seguridad
  • White Ambiance y 16 millones de colores
  • Personalizable y con control práctico
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Seguridad Zigbee

Seguridad Zigbee

Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue evitan el acceso no autorizado a tu ecosistema smart light.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro hace que tu sistema de iluminación responda intuitivamente a tus movimientos por la casa. Utilizando al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear una zona de movimiento que detecte tu presencia y active las luces que le asignes. ¡No es necesario un sensor de movimiento por separado!

Más capacidad, procesador más rápido

Comparado con Bridge, Bridge Pro aporta 3 veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas, además de tiempos de respuesta 5 veces más rápidos con su nuevo Hue Chip Pro.   

Control de toda la casa desde cualquier lugar

Control de toda la casa desde cualquier lugar

El Bridge y el Bridge Pro te dan acceso a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la app Hue. Controla tus luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62 x 112

Diseño y acabado

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

La luz

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro