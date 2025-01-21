Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Starter kit: 4bombillas con capacidad de color E26 + Hue Bridge Pro

Starter kit: 4 bombillas con capacidad de color E26 + Hue Bridge Pro

Obtén funciones de iluminación inteligente superpotenciadas con el Hue Bridge Pro. Está equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones impulsadas por IA, por lo que es más rápido y fuerte que nunca. Añade color ambiental a cualquier habitación con las bombillas con capacidad de color incluidas.

Características destacadas del producto

  • Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
  • Usa las luces como sensores de movimiento con MotionAware™
  • Desbloquea la iluminación envolvente de Hue Sync y la integración de seguridad
  • White Ambiance y 16 millones de colores
  • Hasta 1100 lúmenes*
Seguridad Zigbee

Seguridad Zigbee

Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue evitan el acceso no autorizado a tu ecosistema smart light.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro hace que tu sistema de iluminación responda intuitivamente a tus movimientos por la casa. Utilizando al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear una zona de movimiento que detecte tu presencia y active las luces que le asignes. ¡No es necesario un sensor de movimiento por separado!

Más capacidad, procesador más rápido

Más capacidad, procesador más rápido

Comparado con Bridge, Bridge Pro aporta 3 veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas, además de tiempos de respuesta 5 veces más rápidos con su nuevo Hue Chip Pro.   

Control de toda la casa desde cualquier lugar

Control de toda la casa desde cualquier lugar

El Bridge y el Bridge Pro te dan acceso a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la app Hue. Controla tus luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62 x 112

Diseño y acabado

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro