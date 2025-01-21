Starter kit: 4 bombillas con capacidad de color E26 + Hue Bridge Pro
Obtén funciones de iluminación inteligente superpotenciadas con el Hue Bridge Pro. Está equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones impulsadas por IA, por lo que es más rápido y fuerte que nunca. Añade color ambiental a cualquier habitación con las bombillas con capacidad de color incluidas.
Características destacadas del producto
- Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
- Usa las luces como sensores de movimiento con MotionAware™
- Desbloquea la iluminación envolvente de Hue Sync y la integración de seguridad
- White Ambiance y 16 millones de colores
- Hasta 1100 lúmenes*
Seguridad Zigbee
Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue evitan el acceso no autorizado a tu ecosistema smart light.
Hue MotionAware™
Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro hace que tu sistema de iluminación responda intuitivamente a tus movimientos por la casa. Utilizando al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear una zona de movimiento que detecte tu presencia y active las luces que le asignes. ¡No es necesario un sensor de movimiento por separado!
Más capacidad, procesador más rápido
Comparado con Bridge, Bridge Pro aporta 3 veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas, además de tiempos de respuesta 5 veces más rápidos con su nuevo Hue Chip Pro.
Control de toda la casa desde cualquier lugar
El Bridge y el Bridge Pro te dan acceso a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la app Hue. Controla tus luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62 x 112