Hue MotionAware™

Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro hace que tu sistema de iluminación responda intuitivamente a tus movimientos por la casa. Utilizando al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear una zona de movimiento que detecte tu presencia y active las luces que le asignes. ¡No es necesario un sensor de movimiento por separado!