Obtén funciones de iluminación inteligente superpotenciadas con el Hue Bridge Pro. Está equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones impulsadas por IA, por lo que es más rápido y fuerte que nunca. Las luces empotrables incluidas cuentan con un adaptador para que puedas usarlas en orificios de techo de 5 o 6 pulgadas.