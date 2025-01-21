Starter kit Essential: 2 focos inteligentes E26 (800 lm)
Sumérgete en el mundo de la iluminación inteligente con este starter kit Philips Hue Essential, que incluye dos luces de color y luz blanca personalizable que puedes ajustar fácilmente de cálida y acogedora a una luz blanca fría. Crea el ambiente perfecto con una atenuación suave, millones de colores y una biblioteca de escenas de luz diseñadas por nuestros expertos, ¡o crea las tuyas! Conéctate al Bridge Hue incluido para aprovechar una completa lista de funciones. Contrólalo con tu voz, la app o cualquier accesorio inteligente.
Características destacadas del producto
- Hasta 800 lúmenes
- Blanca de cálida a fría (2200-6500 K)
- Regulable al 2 % de brillo
- Luz de color Essential
- Hue Bridge incluido
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca suave
Estas lámparas y luminárias empotrables Hue usan luz blanca suave y permiten una regulación de luces diurnas brillantes a luces nocturnas de baja intensidad, por lo que puedes aportar a tu hogar el nivel indicado de luz cálida cuando lo necesites.
Juega con las luces de color inteligentes
No hay límite con Philips Hue: con más de 16 millones de colores, puedes transformar tu casa en el salón de fiestas perfecto, darle vida a un cuento para dormir y mucho más. Usa las escenas de luz coloridas predeterminadas para evocar la sensación del verano cuando lo desees o usa tus propias fotos para volver a vivir preciados recuerdos.
Centro de automatización inteligente para el hogar: Puente Hue
El puente Hue es un componente esencial del sistema de iluminación inteligente personal de Philips Hue. Es el cerebro de la operación y comunicación entre los focos y la aplicación Hue que se asegura de que todo funcione al unísono. También habilita características de automatización inteligentes del hogar como rutinas de programación y temporizadores.
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
60 x 109