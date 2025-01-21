Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance String de focos exteriores de globo Hue Festavia de 14 m/45 pies

String de focos exteriores de globo Hue Festavia de 14 m/45 pies

Crea un acogedor resplandor o coloridos ambientes festivos alrededor de tu patio, porche o cualquier espacio exterior. Esta string de focos globo a prueba de quebraduras emite un brillante despliegue de color saturado o luz blanca, ya sea con un degradado o al reproducir efectos de luz animados. El sistema seguro de bajo voltaje permite conectarlas a una toma de corriente existente mediante la fuente de alimentación incluida.

Características destacadas del producto

  • De 13.70 m con 16 lámparas
  • Lámparas brillantes reemplazables de 50 lúmenes
  • Luz de espectro completo (1000-20,000 K)
  • Sincronización musical y efectos dinámicos
  • Fuente de alimentación de bajo voltaje incluida
Instalación simple: conéctalas y listo 

Las luces string de globos Festavia son de bajo voltaje, lo que significa que solo tienes que enchufarlas a una toma de corriente existente con la fuente de alimentación incluida. No tendrás que hacer un recableado complicado. También puedes añadir strings de luces a una configuración existente de bajo voltaje e integrarlas con tus otras luces en cualquier lugar de tu espacio exterior. Las luces string de globos no pueden extenderse de extremo a extremo, pero puedes enchufar dos strings de luces a la fuente de alimentación mediante un conector T incluido con el string de extensión.

Creadas para durar, sin importar el clima

No importa si llueve, si hay sol o si está nevando, las luces string de globos Festavia están diseñadas para usarse en exteriores durante todo el año. No tendrás que guardarlas cada vez que no las uses: puedes dejarlas colocadas para cualquier ocasión. Cada uno de estos duraderos focos con aspecto de cristal es impermeable, resistente a la intemperie, inastillable y reemplazable, ¡por si acaso!

Fiesta a todo color, relajación bajo un resplandor cálido

Los LED integrados a todo color con tecnología Chromasync™ hacen que estas luces string de globos brillen con una luz blanca intensa y con colores saturados, lo que hace que sean ideales para celebraciones al aire libre. ¿Pondrás música en una fiesta? Sincronízalas con las canciones y observa cómo la música hace que los colores se muevan. Cuando llegue la hora de relajarse, bájalas a un brillo ultrabajo de luces blancas con tonos que van de cálidos a fríos. Crea un ambiente más acogedor con una escena de luz o un efecto especial, como, por ejemplo, luz de vela.

La luz y el alma de la fiesta

Los focos globo de Festavia, con su elegante y llamativo diseño Lightguide, son un bello complemento para tu espacio exterior, tanto encendidas como apagadas. Cada foco Lightguide presenta un distintivo tubo interior que equilibra el color, el brillo y la dirección de la luz para conseguir efectos óptimos. Personalízalas como quieras: puedes configurar un degradado de varios colores a lo largo del string, elegir entre distintas escenas de luz según la estación o utilizar efectos de luz especiales ideales para el ambiente de las fiestas, las ocasiones especiales o los momentos de relajación al aire libre.

