Fiesta a todo color, relajación bajo un resplandor cálido

Los LED integrados a todo color con tecnología Chromasync™ hacen que estas luces string de globos brillen con una luz blanca intensa y con colores saturados, lo que hace que sean ideales para celebraciones al aire libre. ¿Pondrás música en una fiesta? Sincronízalas con las canciones y observa cómo la música hace que los colores se muevan. Cuando llegue la hora de relajarse, bájalas a un brillo ultrabajo de luces blancas con tonos que van de cálidos a fríos. Crea un ambiente más acogedor con una escena de luz o un efecto especial, como, por ejemplo, luz de vela.