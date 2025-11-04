Tira de luz para exterior de 2 metros
Amplía tu área exterior con Tira de luz de Philips Hue de 80 pulgadas para exteriores y crea atmósferas donde antes no podías. De construcción flexible y con luz difusa perfecta, Lightstrip es ideal para el uso directo e indirecto.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 1x tira de luz de 2 metros
- 1x unidad de fuente de alimentación
- Luz blanca y de color
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Multicolor
Color(es)
multi
Material
Silicona