Tira de luz para exterior de 2 metros
Personaliza tu espacio exterior con una tira de luz para exterior de Philips Hue. Con su resplandor perfectamente difuso, la tira LED flexible para exterior es ideal para iluminación directa e indirecta.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
- Se requiere un Bridge Philips Hue
- Luz blanca y de color
- 850 lúmenes
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Silicona