Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Tira de luz para exterior de 5 metros

Tira de luz para exterior de 5 metros

Amplía tu área exterior con la Tira de luz para exterior de Philips Hue de 197 pulgadas para exteriores y crea atmósferas donde antes no podías. De construcción flexible y con luz difusa perfecta, Lightstrip es ideal para el uso directo e indirecto.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • 1x tira de luz de 5 metros
  • 1x unidad de fuente de alimentación
  • Luz blanca y de color
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Multicolor

  • Color(es)

    multi

  • Material

    Silicona

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Guirnalda/tira de luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro