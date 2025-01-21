Entretenimiento para el hogar que cambiará las reglas del juego

Philips Hue es la única marca de iluminación inteligente que sincroniza fácilmente las luces aptas para colores con las películas y los videojuegos para ofrecer un entretenimiento electrizante en el hogar. La revolucionaria tecnología Hue Sync captura el contenido que estás viendo o jugando y lo traduce en una secuencia de luz inmediata para crear una experiencia de colores que llenará habitación.